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вторник, 14 мая 2019 11:45

САП саботирует рассмотрение "дела Мартыненко" из-за его развала - адвокат

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САП саботирует рассмотрение &quot;дела Мартыненко&quot; из-за его развала - адвокат
Фото: Еспресо.TV

Прокуроры САП 14 мая не явились на очередное судебное заседание по "делу Мартыненко". Об этом сообщила пресс-служба экс-депутата Николая Мартыненко.

Адвокат Петр Бойко отметил, что "НАБУ и САП перешли к открытому саботажу по этому делу. Прокуроры САП никого не предупредили и проявили откровенное неуважение к суду. НАБУ и САП увидели, что распиаренное дело уже развалилось в суде. Сфальсифицированные экспертизы рисовали сомнительные частные фирмы, и сюда искусственно приплели фамилию Мартыненко. На самом деле нет никаких убытков для государства - напротив, оно получило прибыль. Защита в суде последовательно опровергает все фейки, которые годами тиражировались по Мартыненко и другим людям", - сказал Бойко.

Он напомнил, что прокурор САП Алексей Скибенко ранее прямо заявил, что сторона обвинения незаинтересована в установлении объективной истины по "делу Мартыненко". "Всю надежду НАБУ и САП возлагают на давление на судей, чтобы заставить их принимать не правовые, а сугубо политические решения. Поэтому сейчас НАБУ и САП решили потянуть время, когда убедились в полном провале своей юридической позиции. Они надеются давить пиар-средствами", - сказал адвокат.

Пресс-служба Мартыненко также отметила, что "все виновные в фальсификациях во главе с директором НАБУ Сытником понесут уголовную ответственность. Поэтому господин Сытник надеется сбежать в ВР и спрятаться за депутатской неприкосновеннстью".

Еспресо
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14
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