Самый гуманный суд в мире выпустил из СИЗО предателя-переводчика Гройсмана

Станислава Ежова обвиняют в госизмене. Фото: РБК

Бывшего заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова отпустили под круглосуточный домашний арест.

Решение вынес Голосеевский суд Киева, написала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

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"Помните переводчика премьера, задержанного по обвинению в госизмене? Вышел под домашний арест решением коллегии судей Голосеевского райсуда Киева, несмотря на обоснованные возражения прокуроров. Судьи удовлетворили ходатайство адвокатов и изменили меру пресечения Ежову с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с применением браслета. В очередной раз поблагодарим Конституционный суд за их заботу о судьбе террористов и государственных изменников", - написала она.

Правоохранители задержали Станислава Ежова на рабочем месте в прошлом году 20 декабря. Ему объявили подозрение в госизмене. В СБУ говорят, Ежова завербовали российские спецслужбы во время заграничной командировки.