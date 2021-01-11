Самые простые правила эмиграции-Украинка о переезде в Канаду

Фото: julia.demchuck

Львовянка Юлия Демчук с мужем два года назад переехала в Ванкувер в Канаде. Украинка ведет блог, в котором рассказывает об особенностях жизни, культуре и традициях. Семья работает в сфере ИТ.

"Выросла в семье патриотов. Никогда не думала о переезде из Украины. Я много путешествовала, работала программистом во Львове и жила счастливо. Но когда становишься старше задумываешься о том, что жизнь должна быть другой. С социальными гарантиями и уверенностью в завтрашнем дне. Поэтому мы с мужем задумались об эмиграции", - вспоминает Юлия.

Рассматривали Европу, США и Канаду.

"Европу очень быстро отвергли, поскольку там множество государств и каждая требует знания своего языка. Да и получить гражданство непросто. Надо выполнить кучу требований, а повезет или нет то лотерея. Три года пробовали выиграть "Green card", но не удалось. И вдруг мужчина наткнулся на видеоблог о переезде в Канаду. Здесь правила переезда были четко прописаны. Во-первых надо знать английский и сдать тест IELTS не менее чем на 6 баллов, заполнить анкету, в которой четко за каждое твое достижение есть определенное количество баллов. Например, если имеешь высшее образование, если ты моложе 30 лет тоже высокие баллы", - говорит Gazeta.ua Юлия.

Для переезда на двоих надо иметь на счету не менее $15 тысяч.

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"В первые месяцы очень много расходов, потому что квартиры здесь сдают пустыми, а средняя стоимость однокомнатного жилья от $1500. Поэтому с собой надо иметь чем побольше. Нам повезло, потому что буквально за месяц до переезда мужчине запропрнировали работу в Ванкувере", - говорит Юлия.

Около месяца украинка адаптировалась к новому городу. Позже начала искать работу через сайты поиска.

"Ванкувер очень схож со Львовом погодой. Здесь часто идут дожди. И они могут стать очень затяжными. Сначала много гуляла, изучала местные супермаркеты, знакомилась с бытом. Позже написала резюме и начала подавать в разные компании. Надо быть готовым к тому, что здесь все происходит медленно и ответить на резюме могут и через месяц. Со второго собеседования мне предложили работу", - добавляет Юлия.

Украинка говорит, что важно знать язык и не читать информацию из групп, где пишут соотечественники.

"Я читала такие группы. Еще до переезда начиталась ужасных историй о том, как люди живут в подвалах и ездят в Украину чтобы полечиться. На самом деле реальность здесь немного другая, главное не вгонять себя в негатив", - добавляет.

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина стал бизнес-аналитиком довольно крупной компании.