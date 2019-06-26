Самое интересное в свежем номере журнала "Країна"

"Общество хочет хорошо жить и не работать. Это заметно в студенческих аудиториях. Когда говоришь: "Я дважды был депутатом, дважды министром, заместителем губернатора", у них загораются глаза. Но когда говоришь, что для успеха надо ставить высокие планки и ежедневно работать над собой - аудитория "тухнет", - говорит Остап СЕМЕРАК, министр экологии и природных ресурсов. - Люди хотят простых и быстрых решений. Они устали от войны, неопределенности, страха. А политики предлагают им шоу - лидер одной украинской партии в лотерею выигрывает миллионы, а художественный руководитель телешоу без презентации, дискуссии - становится президентом страны. Однако это - суррогат, фейк. Популизм - беда современной политической эпохи. И это произошло не только в Украине. Brexit - яркий пример.

У нас люди привыкли ждать, что придет спаситель. Сделает низкую коммуналку и доллар по восемь. Украинцев испортил Советский Союз.

Сергей ГРИГОРЯН, художник

"Потенциал тренера Андрея Шевченко до сих пор неизвестен"

Дмитрий ЛИТВИНОВ, журналист

"Когда учительница услышала, что общаемся между собой на родном языке, лишила десерта"

Линда МЕЕСКИ, учительница

"Вероятность сделки между Россией и США за счет Украины - очень мала"

Джон ХЕРБСТ, экс-посол США в Украине

"Сомнение делает человека иным, чем обезьяна. Здоровое сомнение"

Любомир МЕДВИДЬ, художник

"Статный, красивый, ничего, что в очках. Наверное, много зарабатывает - весь в новом"

Евдокия ДИМАРОВА, физик и математик

"Засовываю руку - в кармане пять тысяч. Обрадовался, думал, что в казино выиграл. Пока не вспомнил, что iPhone продал"

О чем говорят в очереди за киевской перепичкой

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