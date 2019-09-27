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пятница, 27 сентября 2019 10:50

Самая чистая атмосфера среди городов с крупными промпредприятиями в Горишних Плавнях, самая загрязненная в Днепре и Мариуполе – ЦГО

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Самая чистая атмосфера среди городов с крупными промпредприятиями в Горишних Плавнях, самая загрязненная в Днепре и Мариуполе – ЦГО
Горишние Плавни признали городом с самым чистым воздухом среди городов с большими промпредприятиями. Фото: Газета "День"

Город Горишние Плавни в Полтавской области по индексу загрязнения атмосферы (ИЗА), который учитывает степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям, вновь оказался на последнем месте в январе-июне 2019 года среди 39 городов Украины, в которых рассчитывается индекс.

По данным Центральной геофизической обсерватории (ЦГО) им. Б. Срезневского, среди городов с очень высоким уровнем загрязнения в первом полугодии текущего года находились (в порядке снижения) Днепр и Мариуполь, с высоким уровнем загрязнения - Одесса, Николаев, Каменское, Кривой Рог, Херсон, Киев, Луцк, Запорожье, Рубежное, Краматорск и Лисичанск.

"Очень высокий и высокий уровень загрязнения воздуха был обусловлен по большей части значительными средними концентрациями формальдегида, диоксида азота, фенола, фтористого водорода, окисла углерода, зависших веществ", - констатируется в исследовании ЦГО.

При этом в отчете отмечается, что общий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины в первом полугодии в 2019 года снизился по показателю КИЗА (усредненный коэффициент индекса загрязнения атмосферы, который определяется по пяти компонентам с самой высокой ПДК) с 7,6 до 7,1 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет снижения содержимого фенола.

Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городах Украины осуществлялась по данным наблюдений в 39 городах на 129 стационарных постах государственной системы мониторинга гидрометеослужбы. В атмосфере определялось содержимое 22 загрязняющих веществ, включая восемь тяжелых металлов.

Наименее загрязненный воздух в январе-июне 2019 года был в таких городах, как Горишние Плавни (на 39-м месте), Светловодск (38), Измаил (37), Александрия (36) и Харьков (35).

Киев вошел в топ-список городов мира с самыми большими пробками по версии ежегодного рейтинга The TomTom Traffic Index. В украинской столице автомобили проводят в пути в среднем на 46% больше времени из-за пробок и тянучек. На первом месте - индийский Мумбаи с 65%. По загруженности дорог Киев входит в топ-5 городов Европы, уступая только Москве, Стамбулу, Бухаресту и Санкт-Петербургу.

Интерфакс
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