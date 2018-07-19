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пятница, 20 июля 2018 05:28

Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах
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Казусы обычно случаются в самые неожиданные моменты. И в наиболее неожиданных местах.


Свидетельство этому - смешные фото девушек, которым понадобилась помощь посторонних или даже спасателей, пишет "Depo".

Женщины случайно застревали в баскетбольном кольце, автомобильной покрышке, выхлопной трубе или в игрушечной машине.

Красавицы, застряли в необычных позах
Фото: depo.ua
Красавицы, застряли в необычных позах
Красавицы, застряли в необычных позах
Красавицы, застряли в необычных позах
Красавицы, застряли в необычных позах
Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards показали фотографии, которые им прислали участники. На них животные изображены в различных ситуация и позах, но все очень забавные.
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