Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах

Казусы обычно случаются в самые неожиданные моменты. И в наиболее неожиданных местах.
Свидетельство этому - смешные фото девушек, которым понадобилась помощь посторонних или даже спасателей, пишет "Depo".
Женщины случайно застревали в баскетбольном кольце, автомобильной покрышке, выхлопной трубе или в игрушечной машине.
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Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards показали фотографии, которые им прислали участники. На них животные изображены в различных ситуация и позах, но все очень забавные.
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