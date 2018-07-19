Сама пластичность: показали красавиц, застрявших в неудобных позах

Казусы обычно случаются в самые неожиданные моменты. И в наиболее неожиданных местах.



Свидетельство этому - смешные фото девушек, которым понадобилась помощь посторонних или даже спасателей,



Женщины случайно застревали в баскетбольном кольце, автомобильной покрышке, выхлопной трубе или в игрушечной машине.



Фото: depo.ua Свидетельство этому - смешные фото девушек, которым понадобилась помощь посторонних или даже спасателей, пишет "Depo".Женщины случайно застревали в баскетбольном кольце, автомобильной покрышке, выхлопной трубе или в игрушечной машине.

Организаторы конкурса Comedy Wildlife Photography Awards показали фотографии , которые им прислали участники. На них животные изображены в различных ситуация и позах, но все очень забавные.