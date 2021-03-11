Сайт президента Зеленского "лег" по неизвестным причинам

Сегодня, 11 марта, сайт президента Украины Владимира Зеленского перестал работать по неизвестным причинам.

При попытке перехода на него появлялась надпись: "Невозможно получить доступ к сайту". Спустя примерно 15 мин. после поломки работу ресурса восстановили.

Автор: obozrevatel.com Сайт Зеленского временно перестал работать

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В мае 2020 года на сайты государственных органов Украины осуществили 18 атак. Большинство из них пришлись на портал Офиса президента. Всего с 6 по 12 мая система киберзащиты государственных информационных ресурсов и объектов критической инфраструктуры зафиксировала 10 964 подозрительных событий.

Хакеры часто атакуют в Украине сферу энергетики и персональные данные граждан. Кибератаки в большинстве случаев происходят из России.