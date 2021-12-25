Шахтерам выплатили дополнительно 92 млн

В прошлом году в Кривом Роге шахтеры бастовали 43 дня из-за маленькой зарплаты. Фото: pixabay

Шахтеры государственных предприятий получили дополнительно 92 млн к зарплате.

Об этом сообщает Минэнерго.

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"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ. Средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющим право на получение государственной поддержки", — говорится в сообщении.

В прошлом году в Кривом Роге подземная шахтерская забастовка длилась 43 суток. Бастовали горняки на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.

Требовали повышения зарплат, устранения нарушений во время аттестации работников, увольнения руководителей шахт.