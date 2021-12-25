Шахтерам выплатили дополнительно 92 млн

Шахтеры государственных предприятий получили дополнительно 92 млн к зарплате.
Об этом сообщает Минэнерго.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как жили шахтеры Донбасса в XIX веке - фото
"Эти дополнительные средства удалось аккумулировать за счет экономии бюджета самого Министерства энергетики и соответствующего перераспределения расходов из других бюджетных программ. Средства будут использованы на выплату заработной платы горнякам государственных шахт, имеющим право на получение государственной поддержки", — говорится в сообщении.
В прошлом году в Кривом Роге подземная шахтерская забастовка длилась 43 суток. Бастовали горняки на шахте "Октябрьская" Криворожского железорудного комбината.
Требовали повышения зарплат, устранения нарушений во время аттестации работников, увольнения руководителей шахт.
Комментарии