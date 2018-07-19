Шабунин распространяет новые фейки для образа жертвы - адвокат

Виталия Шабунина обвинили в распространении фейков о Руслане Журило. Фото: Оnline.te

Адвокат Игорь Черезов обвинил главу ЦПК Виталия Шабунина в очередном распространении фейков о Руслане Журило.

Об этом Черезов заявил в Facebook.

Как отметил адвокат, после того, как общественность осталася равнодушной к новости о том, что Руслан Журило якобы организовал "тортометание" под САП 17 июля, Шабунину пришлось как-то делать из себя жертву. В своем посте Шабунин написал, что ему кто-то якобы отсылает СМС с именем "Руслан"… Он решил, что это Журило", - иронизирует адвокат.

"И понеслась: без малейших доказательств Шабунин и ЦПК продолжают обливать грязью Руслана Журило и безосновательно упоминать экс-депутата Николая Мартыненко, которых я защищаю как адвокат. По ним родное для Шабунина НАБУ состряпало смешное дело, которое развалится в любом суде (включая антикоррупционный). Но упоминают их Шабунин и его соратники так, чтобы не нарваться на судебный иск…", - подчеркнул Игорь Черезов.

Сначала, отметил адвокат, ЦПК имени Шабунина разместил фото Руслана Журило в кафе - с "тонкими намеками" о якобы причастности Руслана Журило к стычкам под САП 17 июля. Хотя он мирно пил кофе - даже не вблизи САП - и понятия не имел ни о какой пиар-акции Шабунина под САП.

"Теперь Шабунин публикует непонятное СМС о якобы "Руслане" с абсурдным требованием убрать это фото из интернета (!) Во-первых, это полная бессмыслица. Фото невозможно "убрать" из интернета, это должны знать даже "высоинтеллектуальные" "антикоррупционеры", - отметил Черезов.

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"С таким же "успехом" можно отправить СМС от имени Виталика, с угрозой взорвать завод по производству тортиков Roshen. И раз СМС от Виталика, значит от Шабунина. Бред? Ну, с точки зрения Шабунина – нет. Это серьезное "доказательство", - саркастически заметил адвокат.

По его мнению, "наши доморощенные "антикоррупционеры" и дальше не дружат ни с доказательствами, ни с элементарной логикой. Ведь фейковое дело, по которому НАБУ безосновательно обвинило ряд людей (включая Журило), давно находится в суде, а САП поддержала обвинения… Так для чего Руслану защищать Холодницкого? Это полный абсурд. Вся эта истерика с отправкой СМС самому себе направлена на пиар г-на Шабунина и создание образа жертвы", - делает вывод Черезов.

Под зданием САП прошли несколько акций. Одна из них - за отставку главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницого. Активисты принесли ему рюкзак - "помочь собрать вещи". Другую организовал Илья Кива. Его сторонники облили зеленкой и забросали тортами руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Он попал в больницу с ожогами глаз.