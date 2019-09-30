Саакашвили решил покинуть Украину: известна причина

Несмотря на риск быть арестованным, Саакашвили собирается вернуться на родину. ФОТО: iarex.ru

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили планирует в ближайшее время покинуть Украину и вернуться в Грузию. На родине собирается "восстанавливать ее государственность".

Рассказал об этом в эфире телекомпании "Мтаваров архи", сообщает издание РИА Новости.

"Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и в Украине чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину... ", — сказал он.

Из Грузии Саакашвили уехал в 2013-м. До того на протяжении 9 лет занимал должность президента страны. На родине его объявили в внутригосударственный розыск, возбудили ряд уголовных дел. По некоторым из них он заочно осужден на тюремные сроки. Власти Грузии неоднократно заявляли, что Саакашвили задержат, как только он пересечет границу.

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В конце июля этого года Михаил Саакашвили сообщил о своем возвращении в Одессу. Собирался оставаться там до тех пор, пока не освободит город от бандитов и не выведет на курс быстрого развития.