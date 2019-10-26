Саакашвили продает вино по 700 евро за бутылку

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили наладил продажу вин. Бутылка стоит 700 евро.

"На благотворительном аукционе в Голландии, в помощь Центра реабилитации детей с церебральным параличом, который открыла Сандра, в числе других лотов она продала бутылку вина разлитого в моем винограднике за 700 евро", - написал он в Facebook.

Автор: Facebook Саакашвили продает вино из собственных виноградников.

К посту прикрепил фото жены, которая ежегодно собирает виноград.

Саакашвили выдворили в Польшу в феврале 2018-го после приостановления его гражданства 5-и президентом Петром Порошенко. Въезд в Украину ему ограничили до 2021-го. Однако в мае 2019-го новоизбранный президент Владимир Зеленский гражданство Саакашвили вернул. В том же месяце бывший губернатор Одесской области прибыл в Украину.