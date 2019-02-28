С ветром и теплом: рассказали о погоде в последний день зимы

Последний день зимы подарит снег и весеннее тепло. Фото: naturalist.if.ua

В четверг, 28 февраля, погода будет февральской, однако с весной в воздухе. Зима в последний день решила подонимать украинцев ветром и осадками.

Готовиться нужно и к снегу, и к дождю, и к сильному ветру, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По словам синоптика, на западе и юге страны днем ожидается повышение температуры до +12 градусов. В восточных областях днем пройдет снег, а в Черниговской и Полтавской областях ожидается снег с дождем.

Холоднее всего – на востоке, а также на Сумщине и Запорожье. Там столбик термометра будет колебаться на уровне 0...+3 градуса.

"В большинстве областей ожидается +3...+8 градусов", – добавляет синоптик.

В Киеве будет сухо и облачно. Днем воздух прогреется до +5...+7 градусов. Дождя с мокрым снегом стоит ожидать к вечеру.

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С 4 марта в Украине начнется потепление. Такой прогноз погоды в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко.