С такой медреформой за ближайшие 10 лет мы лишимся 2–3 млн человек – Рабинович

Вадим Рабинович считает, что медреформа Супрун приведет к потере нескольких миллионов украинцов. Фото: NewsОne

Медицинская реформа, проводимая и. о. главы Министерства здравоохранения Ульяной Супрун, приведет к тому, что через 10 лет Украина лишится 2–3 млн человек. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большой вечер" на телеканале NewsOne, добавив, что уже сейчас наблюдается стремительная динамика увеличения разницы между количеством умерших и родившихся украинцев.

"Мы (партия "За життя" и ее сторонники, – ред.) единственные, кто регулярно приходит под здание Минздрава и не дает Супрун "работать". И мы будем ходить к ней домой – будем добиваться ее отставки, потому что мы просто не можем молчать. Давайте я вам приведу простой пример. В 2016 году на 175 тыс. людей умерло больше, чем родилось. В победоносном 2017 году, когда уже сплошная демократия кругом, украинцев стало на 200 тыс. меньше. Это без всяких отъездов. Это просто разница между умершими и родившимися – 200 тыс. Это значит, что за 10 лет, если даже динамика останется прежней, а она у них увеличивается, мы лишимся 2–3 млн людей. Это разве нормально?" – выразил негодование политик.

По его мнению, любой, кто победит на ближайших выборах, обязан первым делом отменить губительные пенсионную, судебную и медицинскую реформы правительства.

"Обязанность любого, кто победит на выборах, отменить три простые вещи: пенсионную реформу, судебную реформу и, конечно же, медицинскую реформу. То, что они назвали реформами, – это убиение украинского народа. Это верная дорога к уничтожению граждан. В частности, я почти уверен, что медицинская реформа – это изначально задуманная реформа для уничтожения украинцев. Кстати, недавно госпожа Супрун выдала новый перл. Она считает, что она приехала к индейцам в резервацию и начала учить нас, как зубы чистить и с женщинами здороваться. Нам надо плакать от того, что такой больной человек стоит во главе Минздрава", – убежден парламентарий.

Кроме того, он подчеркнул, что не может в парламентско-президентской республике быть засекречена закупка лекарств от профильного комитета Верховной Рады, как это сделала Супрун.

"Полностью сегодня провальной является вакцинация. Мы единственная страна в мире, вернувшаяся в 90-е годы в вопросе вакцинаций. Закупка лекарств специально полностью сорвана. В Украине самая большая смертность от двух вещей: это онкология и сердечно-сосудистые заболевания. И людям с этими заболеваниями сегодня лишь на 27% закуплено лекарств. При этом недоисполняющая недоминистр вообще засекретила закупку лекарств от профильного Комитета Верховной Рады. Как такое может быть в парламентско-президентской республике?! Поэтому после победы партии "За життя" на выборах все эти убийственные реформы будут отменены", – пообещал Вадим Рабинович.