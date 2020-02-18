"С таким коллапсом образования и здравоохранения нас ждет поражение" - Климкин

Павел Климкин: У нас в ближайшее время не будет сильных государственных институтов. Поэтому должны быть общественные структуры. Фото: Тарас Подолян

Никто, кроме нас, Украиной заботиться не будет. Насколько мы будем это делать, настолько нам будет помогать мир.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

"Удивляет, когда кто-то верит, что Запад заплатит за восстановление Донбасса. Этого никогда не будет. Никакие западные центры, гранты не перезагрузят Украину. Это нужно брать в свои руки.

Жить, как 10 лет назад, невозможно. Мир превращается в систему сетевого взаимодействия, где люди зарабатывают умом. В будущем никто не будет работать руками. С таким коллапсом образования и здравоохранения нас ждет поражение", - говорит дипломат.

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Надо вкладывать ресурсы в людей, отмечает Павел Климкин.

"Украинцы изобретательные, умные, могут справиться. Но в них нужно инвестировать. С плохим образованием и здоровьем нельзя обеспечить себе достойную жизнь. У нас в ближайшее время не будет сильных государственных институтов. Поэтому должны быть общественные структуры. Общество должно взять на себя то, что не может сделать государство. Перезагрузка может произойти только снизу. Это должны быть люди, которые изменят реальность вокруг себя. Проснувшись, убери свою маленькую планету, написал Экзюпери в "Маленьком принце". А потом найди еще 10 человек, делать так же", - добавляет он.

Полное интервью с Павлом Климкиным читайте в журнале "Країна" от 20 февраля или здесь.