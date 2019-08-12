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понедельник, 12 августа 2019 13:15

С рынков изъяли более тонны ядовитых арбузов

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С рынков изъяли более тонны ядовитых арбузов
Содержание нитратов в изъятых арбузах превышало норму в 4 раза. ФОТО: pmg.ua

Во время проверки рынков в Запорожье специалисты Госпродпотребслужбы не допустили к продаже более 1 тонны арбузов. Все из-за слишком высокого содержания нитратов — оно было почти в 4 раза выше допустимой нормы.

Сообщило об этом Главное управление Госпродпотребслужбы в Запорожской области на официальном сайте.

"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1,0 т. денатурирована и не допущена к реализации", — говорится в сообщении.

Всего Госпродпотребслужба проверила 656 проб бахчевых культур. Минимальный показатель содержания нитратов в них составил 3,8 мг/кг, максимальный — 352,5 мг/кг. При этом нормой содержания нитратов в арбузах является 60 мг/кг, в дынях — 90 мг/кг.

"При покупке бахчевых на рынках требуйте экспертный вывод лаборатории, если покупаете в магазине — сопутствующие документы, подтверждающие безопасность этой продукции. Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынка", — предупреждает Госпродпотребслужба.

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Даже однократное употребление плода с повышенным содержанием нитратов может стать причиной сильного отравления. Симптомы проявляются в среднем через 4-6 часов после попадания продукта в организм.

gudpss-zp.gov.ua
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12
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