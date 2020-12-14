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среда, 16 декабря 2020 20:23

С приходом Зеленского забыли о важности церковного вопроса

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С приходом Зеленского забыли о важности церковного вопроса
Александр Саган: идея украинской церкви в Украине должно быть в приоритете. Без этого не будет политической независимости. Фото: Тарас Подолян

Сейчас государство фактически самоустранилось от поддержки Поместной церкви.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит религиовед Александр Саган.

"В СМИ много спекуляций, мол во времена предыдущего президента произошло вмешательство государства в дела церкви. Однако помощь идеи поместности, которая была оказана со стороны государства, вполне укладывается в действующие нормы законодательства. Кроме того, речь идет о четком аспекте национальной безопасности. Вопрос Поместной православной церкви ключевой в деле выживания независимой Украины в условиях войны. Московский патриархат не только трактует ее как гражданскую, но и всячески помогает развитию сепаратистских настроений в стране", - объясняет эксперт.

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По его словам, после президентских выборов этот вопрос вообще был снят.

"Надеюсь, со временем власть поймет, что идея украинской церкви в Украине должна быть в приоритете. Без этого не будет политической независимости. История всех поместных православных церквей является ярким примером этого тезиса", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Александром Саганом читайте в журнале "Країна" от 10 декабря.

15 декабря Украина отметила вторую годовщину Объединительного Собора представителей Киевского патриархата, Украинской автокефальной церкви и некоторых иерархов и священников Московского патриархата.

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Дата
16
декабря

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