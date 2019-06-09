С понедельника Украину накроет жара

В Украине прогнозируют жару. Фото: Цензор.НЕТ

В понедельник, 10 июня, в Украине прогнозируют жару.

Температура достигнет 34 градусов, передает Укргидрометцентр.

Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 14-19°. На побережье морей до 22°. Днем 26-31°.

В южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°.

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В Карпатах ночью 10-15°, днем ​​13-18°.

Кое-где ожидается переменная облачность, а местами будут и кратковременный дождь, гроза. Лишь в восточной части без осадков.

Ранее сообщалось, что в ближайшие 3 суток в Украине местами кратковременные дожди с грозами.