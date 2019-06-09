С понедельника Украину накроет жара

В понедельник, 10 июня, в Украине прогнозируют жару.
Температура достигнет 34 градусов, передает Укргидрометцентр.
Ветер восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 14-19°. На побережье морей до 22°. Днем 26-31°.
В южной части, восточных и Днепропетровской областях местами 32-34°.
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В Карпатах ночью 10-15°, днем 13-18°.
Кое-где ожидается переменная облачность, а местами будут и кратковременный дождь, гроза. Лишь в восточной части без осадков.
Ранее сообщалось, что в ближайшие 3 суток в Украине местами кратковременные дожди с грозами.
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