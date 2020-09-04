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пятница, 04 сентября 2020 17:11

"С парализованной правой стороной дочь впала в кому" - мать умоляет помочь на обследование и реабилитацию единственного ребенка

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11-летняя Анна Тодорюк из поселка Глубокая Черновицкой области лечит болезнь Моя Моя - закупорку сосудов головного мозга, правосторонний гемипорез и симптоматическую эпилепсию - высокую судорожную готовность. Девочка нуждается в неоднократной послеоперационной реабилитации в Трускавце. Стоимость курса составляет около 22 тыс. А в январе должна быть в Турции на обследовании, оно стоит около $ 7 тыс.

Автор: Татьяна Павлухина
  11-летняя Анна Тодорюк лечит болезнь Моя Моя
11-летняя Анна Тодорюк лечит болезнь Моя Моя

"Доченька росла здоровой. А в третьем классе в Ани поднялась высокая температура. На следующий день с парализованной правой стороной она впала в кому. После были инсульты с кровоизлияниями в головной мозг. В июле мы были в Охматдете. В сентябре перевели в институт нейрохирургии Рамаданова. Там сказали, что в Украине жизнь Анечки не спасут. Уже через месяц израильские врачи поставили диагноз Моя Моя - закупорку сосудов головного мозга. Прооперировали в Стамбуле. Теперь по три раза в год надо проходить реабилитацию в Трускавце. У Ани уменьшились уже судороги. В следующий раз нас ждут в октябре. А в январе должны быть на обследовании в Стамбуле. Анечка у меня единственный ребенок. Я ее воспитываю одна. С мужем мы развелись, когда Ани был год. Я благодарна неравнодушным людям, которые помогают спасать мою дочь. Почему мы не нужны нашей стране? Когда вижу курс валют, тело "морозом" покрывается. Ведь, к полету все меньше времени. Без людей нам и на этот раз не справиться. Поэтому прошу о помощи", - родповидае Gazeta.ua мать Татьяна Павлухина.

Автор: Татьяна Павлухина
  11-летняя Анна Тодорюк лечит болезнь Моя Моя
11-летняя Анна Тодорюк лечит болезнь Моя Моя

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 5168 7574 0394 5100 и Сбербанка:

5167 8030 2934 0549 (Павлухина Татьяна Васильевна).

Автор: Любовь Карнарук
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