"С ног на голову" - украинцы смогут свободно приходить здороваться с президентом

Doroga.UA В АП устроят постоянные экскурсии и позволят ходить к президенту здороваться

Команда Владимира Зеленского хочет внедрить экскурсии в Администрацию президента.

Люди должны иметь возможность приходить и здороваться с главой государства, заявил первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов в интервью "Украинской правде".

"Жизнь после назначения перевернулось "с ног на голову". Помещение АП очень давит. Очень давит атмосфера, она вытягивает силы, и ты здесь находишься в вакууме. Это большая проблема. Я сейчас начинаю понимать, почему люди отрывались от реальности - потому что коммуникационно по ощущениям ты находишься в изоляции", - сказал Трофимов.

Именно поэтому команда Зеленского хочет это изменить.

"У нас есть желание вводить какие ежемесячные стратегические сессии с людьми, с экспертами, которые бы нас чему-то учили. Мы хотим здесь внедрить экскурсии. Например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни. Первое впечатление - здесь все изолировано", - поделился Трофимов.

Он добавил, что здание АП очень большое, и он пока на всех этажах еще не побывал.

"Здесь очень большое пространство, можно выдавать какой-то самокат, сигвей, чтобы доехать в другой кабинет. Помню, в первые дни искал кабинет Днипрова и не мог понять, где он находится. По-честному, был лишь на нескольких этажах в этом здании" - пожаловался первый заместитель главы АП.

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Он также добавил, что еще не видел ни бассейна, ни тренажерного зала.

"Не нашел. Я с удивлением узнал, что здесь есть тренажерный зал, химчистка, библиотека, почта, масса каких-то вещей. Но, честно говоря, я еще всего не посмотрел, просто некогда. Знаю точно, что президент и глава АП уже тренируются здесь в зале, приходят к семи утра на работу", - подытожил Трофимов.

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали границы представителей Национальной гвардии. Ворота, которые закрывали территорию под Администрацией президента, открыты. Проход к АП сейчас свободен, без каких-либо проверок.