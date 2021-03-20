С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова

 
Ексклюзивы
1/5
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 414
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 891
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 684
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 909
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2889
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1494
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Если коротко - говняно - критик об урезанной песне Go_A для Евровидения
Просмотров: 729
Фото
Все фото
8
14
3
7
7
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
Возле столичной мэрии красуются Янукович и Кучма
&quot;2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется&quot; - как львовяне готовились к карантину
"2 дня бегаю по магазинам, потому что все закроется" - как львовяне готовились к карантину
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
Анонсировали создание самого современного спортивного парка
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
С вышивкой, капслямы и орнаментом: мастер показал старинные кептарі
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Украинка шокировала высокими ценами на жилье в Андорре
Видео
Все видео
Стерненко оставили под стражей
Стерненко оставили под стражей
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
Показали длиннющие очереди под дождем ради бесплатного Covid-теста
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
В центре Киева появился ДТП-аттракцион
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Больных коронавирусом пациентов в больнице кормят с улицы через окно
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Какая глупость - Усик открестился от фильма Марченко
Интервью
1/5
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 333
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 189
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 891
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 909
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
"На высоком уровне Роналду может играть ещё максимум два года"
Просмотров: 549
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
Просмотров: 180
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 00:59

С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова

  Комментировать
С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова
Украина теряет медиков. Фото: Reuters

С начала 2020 года более 66 тыс. врачей и медицинских работников уехали из Украины, еще почти 34 тыс. медработников уволились

"Катастрофическая ситуация с медицинскими кадрами. По оценкам экспертов, Украину с начала 2020г. покинули более 66 тыс. врачей и медицинских работников. Через
пандемию коронавируса в Украине уволились еще почти 34 тыс. медработников, большинство из которых - пенсионного и предпенсионного возраста ", - сообщает Центр Разумкова в отчете "Украина 2020-2021: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы".

По состоянию на 1 января 2020 года, по данным Минздрава, в Украине не хватало 33 707 врачей и 35 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

"По данным электронной системы здравоохранения НСЗУ, с апреля 2020 в Украине уволились более 5 тыс. врачей специализированного звена, при этом новых врачей в системе зарегистрировались только более тысячи", - отмечают эксперты.

"На фоне катастрофической ситуации с медицинскими кадрами, численность зарегистрированных безработных в сфере здравоохранения является одной из крупнейших - 28,4 тыс. человек против 17 тыс. в 2019 году. (6,4%). А количество зарегистрированных вакансий по состоянию на 1 ноября 2020г. в сфере здравоохранения составляла 27,7 тыс. против 43,4 тыс. в 2019 году. (7,6%)", - говорится в отчете.

Несмотря на нехватку медицинского персонала в условиях приостановления всех плановых операций, кроме экстренных случаев, происходит запланированое массовое высвобождение медицинских работников, связанное с массовой ликвидацией медучреждений. Так, 29% от общего числа предупреждений о массовом высвобождении составляли работники сфер здравоохранения и предоставления социальной помощи.

При этом в польское агентство по трудоустройству подали заявки около 2 тыс. врачей и 3 тыс. медсестер из Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Агрессивный мужчина ворвался в больницу и бросался на медиков

38-летняя медсестра, которая выпала из окна больницы в городе Каменка-Бугская Львовской области, лечилась от коронавируса. В палате лежала вместе с мужем. Погибла на 2-й день госпитализации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «С начала пандемии из Украины поехало 66 000 медиков - центр Разумкова». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
Показали, как 12 лет назад выглядела Настя Каменских
6
 Просмотров: 17568
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
Гороскоп на 18 марта: на кого ждут перемены в личной жизни
 Просмотров: 14670
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 13707
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка
Насиловал щеткой и боится за свою жизнь: страшные подробности о подозреваемом в убийстве ребенка Просмотров: 10710
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемый заговорил
 Просмотров: 10350
Общество
В первом украинском мобильном госпитале для Covid-больных не осталось ни одного пациента
В первом украинском мобильном госпитале для Covid-больных не осталось ни одного пациента Просмотров: 9
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время
Решение Рады не требуется: Кабмин может отменить перевод часов на летнее время Просмотров: 45
Вакцинация от Covid-19 набирает обороты. Уже более 100 тысяч провакцинированных
Вакцинация от Covid-19 набирает обороты. Уже более 100 тысяч провакцинированных Просмотров: 9
Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны
Куда не рекомендуется ехать: обновили список стран красной зоны Просмотров: 36
Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета
Киев в ближайшие недели получит вакцину от Covid-19 за счет своего бюджета Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
Вакцинация: Зеленский заявил об информационной атаке
3
Суд оправдал Пашинского
2
Украинцы назвали ответственных за повышение тарифов - опрос
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
Голосов: 55621
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть