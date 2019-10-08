С комиссии регулирования в сферах энергетики и комуслуг ушли двое участников

Бывшие члены комиссии надеются, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. Фото: glavcom.ua

Члены Национальной комиссии, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Александр Формагей и Евгений Магльованний, вышли из ее состава.

Об этом написал Александр Формагей на странице в Facebook.

"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили выйти из комиссии, чтобы дать возможность президенту Украины перезагрузить регулятор новыми людьми и идеями", - написал он.

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Теперь бившие члены комиссии надеются, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе.

Формагей пояснил, что поскольку после их отставки потеряют кворум на заседании регулятора могут временно назначить членов комиссии на 3 месяца.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ) - государственный коллегиальный орган, который осуществлял государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий с ноября 2011 по август 2014 подчинялась президенту Украины и подотчетна Верховной Раде Украины.