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среда, 07 июля 2021 12:30

С кем и где провести лучший день в году - астролог

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С кем и где провести лучший день в году - астролог
Это один из лучших дней в году. Заряжайтесь положительной энергией. Фото: pixabay.com

7 июля позаботьтесь о восстановлении микрофлоры кишечника. Особенно после длительного лечения. Употребляйте обогащенные полезными бактериями продукты. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будущим матерям следует отказаться от лишней работы, - говорит астролог. - Не провоцируйте преждевременные роды. Находите повод для положительных эмоций. Осторожно двигайтесь по улицам. Есть опасность переломов. Во время тренировок выделите больше времени на разогрев мышц. Ведите здоровый образ жизни. Пришло время для восстановления хорошей спортивной формы. Это один из лучших дней в году. Заряжайтесь положительной энергией. Отправляйтесь в лес или на озеро с друзьями и любимыми. Природа подарит незабываемые эмоции и поможет забыть об усталости".

Овен

Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Возможно головокружение.

Телец

Теплые ванночки для ног перед сном улучшат ваше самочувствие. Для полноценного отдыха в конце дня можно сделать массаж стоп.

Близнецы

Позаботьтесь о полноценном освещения рабочего места. Есть опасность снижения остроты зрения. Не допускайте переутомления глаз.

Рак

Больным радикулитом следует позаботиться о себе. Ожидается обострение болезни. Здоровым не надо поднимать тяжести. Уменьшайте нагрузку на тренажерах.

Лев

Не шутите с острыми предметами. Можете вызвать тяжелое ранение. Имейте при себе аптечку в дороге.

Дева

Склонны к полноте должны контролировать калорийность пищи. Меньше ешьте и больше пейте в этот день.

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Весы

Дадут о себе знать бывшие черепно-мозговые травмы. Будут беспокоить головные боли. Не допускайте интеллектуальной перегрузки.

Скорпион

Обостряются болезни желудочно-кишечной системы. Больные на гастриты и колиты должны придерживаться соответствующей диеты. Здоровым людям не следует есть перченых блюд.

Стрелец

Найдите время для занятий спортом. Длительное сидение за рабочим столом приведет к появлению боли в шее. Напомнит о себе остеохондроз.

Козерог

Слишком чувствительной становится кожа лица. Испытания новой декоративной косметики лучше отложить. Она может привести к появлению аллергических реакций.

Водолей

Старайтесь избегать чрезмерного волнения. Причиной многих заболеваний может стать пережитый стресс. Это будут болезни психосоматического характера.

Рыбы

Не откладывайте лечение ангины и тонзиллита. Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы.

7 июля в народе празднуют Ивана Купала. Сегодня "открываются" земля и небо, вода приобретает чудотворную силу, а птицы и звери начинают говорить.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
07
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