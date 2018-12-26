С глаз долой: Суворов больше не будет красоваться перед военным лицеем

Памятник Суворову, который находится во дворе Киевского военного лицея, перенесут на задний двор.

Соответствующее решение приняла экспертная комиссия Министерства культуры Украины, сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук на странице в Facebook.

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"О необходимости этого я неоднократно говорил уже в течение нескольких лет и в СМИ, и в общении с руководством лицея, и с мной глубоко уважаемым Героем Украины Игорем Гордийчуком. К принятию этого решения причастно не только министерство. Кому-то, очевидно, было выгодно промедления, а как следствие - спекуляции и искажения", - написал Нищук.

Автор: Wikimedia Commons Памятник Суворову перенесут на задний двор учебного заведения

Памятник не станут ломать, а отправят на задний двор лицея. Место Суворова перед зданием лицея займет украинский гетман Иван Богун, в честь которого переименовано учебное заведение.

Статуя единства в индийском штате Гуджарат на острове Садху признана крупнейшей в мире. Изображает Валлаббхая Патель по прозвищу Сердар - "Вождь". Он был одним из авторов конституции Индии и создателей политического устройства страны. Открыли памятник 31 октября.