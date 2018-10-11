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четверг, 11 октября 2018 15:33

С Филарета сняли анафему и признали российскую аннексию Украинской церкви - СМИ

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С Филарета сняли анафему и признали российскую аннексию Украинской церкви - СМИ
Вселенский патриархат снял анафему с Филарета - СМИ. Фото: Феликс Розенштейн, Gordonua.com

С патриарха, предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета сняли анафему (отлучение от церкви).

Также Вселенский патриархат снял анафему с предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Эту информацию подтвердил представитель УПЦ КП Михаил Омелян. Оба священнослужители ранее обратились к Патриархату, ссылаясь на право апелляции, который восстановил их в каноническом сане, сообщает "Обозреватель"

В свое время Российская православная церковь назвала их"раскольниками".

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Ожидается официальное заявление Вселенского патриархата.

В свою очередь, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил в Facebook: "Сразу из нескольких источников поступила информация о решении Синода Вселенского Патриархата о признании незаконным аннексии Киевской Митрополии Русской Церковью в 1686 г. Ждем официального объявления".

Патриарха Филарета называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы будущей поместной украинской церкви. Снятие анафемы является обязательным условием для этого.

19 апреля Верховная Рада поддержала обращение президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии.

Синод Вселенского патриархата в Константинополе уже начал процедуру, необходимую для предоставления автокефалии Украинской церкви.

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