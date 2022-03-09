С 9 часов открывают гуманитарные коридоры - Верещук

Ирина Верещук призвала РФ выполнить свое обещание Фото: принт-скрин видео

Сегодня, 9 марта, министер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук объявила об открытии гуманитарных коридоров.

Об этом она сообщила на брифинге.

"В 5.30 утра мы получили согласование от РФ по маршрутам... Военные согласились прекратить огонь с 9:00 до 21:00 текущего дня", - сказала министер.

Гуманитарные коридоры откроются по следующим направлениям: Энергодар – Запорожье; Сумы - Полтава; Мариуполь – Запорожье; Волноваха - Покровск; Изюм - Лозовая; Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев.

9 марта с 9:00 вводится режим прекращения огня.

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Ирина Верещук призвала РФ выполнить свое обещание.

Украина, Россия и Красный Крест согласовали гуманитарный коридор для эвакуации людей по маршруту: Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Для этого уже объявили режим тишины. Никакие другие маршруты не соглашались, заявила во вторник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук