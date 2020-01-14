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вторник, 14 января 2020 03:10

С 2021 изменятся правила для украинцев на въезд в ЕС

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С 2021 изменятся правила для украинцев на въезд в ЕС
Украинцы должны будут платить за въезд в ЕС. Фото: ЗИК

С 2021 года украинцы должны будут предварительно получать разрешение на поездку в страны Евросоюза.

Со следующего года ЕС вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS). Это будет означать изменения в условиях безвизовых поездок в ЕС для граждан третьих стран: Украины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Канады, США и Японии, сообщает в Facebook Миссия Украины в Европейском Союзе.

С 2021 года перед поездкой в ​​Европейский Союз украинцы должны будут:

- подать онлайн-заявку для получения разрешения на пересечение границы: этот процесс займет несколько минут, если у правоохранительных органов не будет возражений;

- каждая заявка стоит 7 евро комиссии, для людей до 18 лет и старше 70 лет - бесплатно;

- разрешение будет действительно в течение 3 лет или до завершения действия проездного документа - то есть его не придется получать перед каждой поездкой.

Предварительная авторизация позволит Евросоюзу заблаговременно идентифицировать лиц, которые могут представлять миграционную/безопасностную угрозу и значительно повысит безопасность внешних границ ЕС.

Новая система позволит существенно уменьшить количество отказов во въезде в ЕС непосредственно при пересечении границы.

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Инициативу создания ETIAS выдвинули в апреле 2016 года, а осенью 2018-го ЕС одобрил необходимые законодательные решения.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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