С 1 сентября школьники столицы могут вернуться за парты - Кличко

Сценарий восстановления учебного процесса зависит от ситуации с коронавирусом - Кличко. Фото: Reuters

С 1 сентября 2020 школьники столицы могут вернуться за парты.

Однако, будет школа с 1 сентября зависит от ситуации с коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что в настоящее время происходит активная подготовка к новому учебному году.

"7 августа департамент образования КГГА должен предоставить четкий план действий", - рассказал мэр.

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В то же время, Кличко отметил, что для возобновления учебного процесса в школах Киева от 1 сентября городская власть подготовила несколько сценариев.

За последние сутки количество больных Covid-19 выросла на 1022 пациента. Всего с начала эпидемии по состоянию на утро 29 июля в стране зафиксировано 67 597 лабораторно подтвержденных случаев болезни. Из них 1650 летальных, 21 человек умер за последние сутки. 37397 больных выздоровели, из них за последние сутки - 650.