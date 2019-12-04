Рынок земли должен предусматривать четкие механизмы защиты селян, общества и государственных интересов - Павленко

Нардеп Ростислав Павленко отметил, что рынок земли должен предусматривать четкие механизмы защиты селян, общества и государственных интересов. Фото: Politeka

Закон, которым будет регламентироваться запуск рынка сельскохозяйственных земель, должен предусматривать конкретные механизмы защиты земли, селян, государства, а также интересов общества. Фракция "Европейская Солидарность" подала поправки к этому законопроекту и настаивает на их учете.

Об этом заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко, передает "Прямой".

"Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "как-то оно будет", как-то рынок все решит. Есть опыт других стран, когда перед введением рынка земли было заложено очень конкретные механизмы защиты селян, государства, земли и защиты общества" , - подчеркнул Ростислав Павленко.

"Мы не имеем права нарушить интересы селян. Мы не имеем права поставить под угрозу украинскую землю, ее качество и перспективу Украины, которая связана с землей и ее обработкой. Мы не имеем права поставить под угрозу интересы общества, чтобы она оказалась перед риском того, что ее бюджет будет терять", - также отметил он.

По словам депутата, обсуждение этого закона - это важнейшая дискуссия Украины. "Ибо земля для украинца - это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение", - отметил он.

"Мы все слышим о рынке земли, но мы не имеем права допустить рынка. Мы не имеем права допустить, когда холдинги или иностранцы за бесценок будут скупать украинскую землю", - отметил Ростислав Павленко.

Депутат подчеркнул, что рынок земли существует почти во всех странах, но это наиболее тщательно регулируемый вопрос, где оговариваются интересы селян, фермеров, людей, работающих на земле, интересы государства и общества.

Он также подчеркнул, что важным является определение минимальной цены земли, создание Земельного банка для поддержки фермеров, установление высокого регистрационного сбора для обеспечения интересов общества.

По его словам, также должна быть обязательно предусмотрена защита украинской земли с точки зрения сохранения ее качества.

"Также должно быть ограничение возможности концентрации земель в одних руках", - отметил Ростислав Павленко.

К сожалению, все эти условия не учтены в законопроекте, который предлагает принять монобольшинство, - предостерегает Ростислав Павленко. "Мы слышим какие-то общие вещи и общие соображения", - отметил он.

Депутат подчеркнул важность получить от власти конкретные ответы на поставленные вопросы.

"Без этого введение того, что власть называет рынком земли, категорически недопустимо", - подчеркнул он.

Напомним, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении предложенный президентской партией "Слуга народа" законопроект № 2178-10 о рынке земли. До этого Зеленский заявил, что вопрос о разрешении на продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям, которые основаны иностранцами вынесут на всеукраинский референдум. Фракция "Европейская Солидарность" подготовила комплексные поправки в закон о рынке земли.