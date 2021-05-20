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четверг, 20 мая 2021 15:56

Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт

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Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Олег Нивьевский: "Доступ к земельным аукционам через прозрачные платформы уменьшит коррупционные риски". Фото: Радио Свобода

Земельная реформа даст людям право распоряжаться собственной землей, а создание земельного рынка – преодолеть коррупцию в аграрной сфере. Об этом Gazeta.ua рассказал экономист, профессор Киевской школы экономики Олег Нивьевский.

Верховная Рада на днях поддержала законопроект о земельных аукционах. Каким образом он повлияет на земельную реформу? Какие коррупционные риски может ликвидировать?

– Это достаточно важный элемент земельной реформы. Здесь действительно говорится о коррупционной составляющей. Если обеспечить доступ к аукционам через прозрачные платформы, то коррупционный риск будет сведен к минимуму. Важно также, кто будет реализовывать земельные участки. В основном это касается государственных и коммунальных объектов, потому что они обязательно должны проходить через аукционы. Соответственно, общины смогут получить максимальную сумму.

Какие плюсы и минусы у этой земельной реформы в целом?

Есть по крайней мере три положительных момента. Первый – люди получат законное право полноценно распоряжаться собственным земельным участком. Это основополагающий принцип демократического общества и земельного рынка. Второй – получение кредитования. У нас сейчас этот сектор вообще не развит, если сравнивать, например, с США. Это огромный инвестиционный ресурс, который будет использовать наш аграрный сектор, малые предприятия. Из-за его отсутствия страдает малое украинское фермерство и значительно отстает производительность аграрного сектора. Третий плюс – купля-продажа земли позволит вычистить коррупционеров. Владелец будет пытаться лучше обеспечить землю, зарегистрировать свои права на нее. Соответственно, таким образом повышаться уровень правовой грамотности и уменьшаться уровень коррупции. Благодаря этому законопроекту община получит больше ресурсов, что положительно отразится на уровне благосостояния членов общины. Именно эти три момента являются архиважными, а недостатки, если они есть, не нанесут серьезного ущерба.

Действительно ли существует риск того, что все украинские земли будут скуплены крупными компаниями?

Слухи об этом распространяют противники земельной реформы, в частности ОПЗЖ и "Батькивщина". Они не соответствуют действительности. Во-первых, предыдущий законопроект, посвященный земельной реформе, содержит ограничение – физические лица не смогут покупать более 100 тысяч гектаров земли аграрного назначения (ограничение будет действовать два года. – Gazeta.ua). Во-вторых, в ходе проведения реформы также много внимания уделяется поддержке малых фермеров. В частности разрабатывается такой инструмент, как частичное гарантирование кредитов в сельском хозяйстве, что поможет фермерам получить земельные наделы и повысит их весомость в сельском хозяйстве. Обычно простым земледельцам легче обрабатывать землю, а не покупать ее. Поэтому в законопроектах прописан лимит на накопление земли, предотвращающий сосредоточение ее в руках какого-то конкретного предприятия.

Агрохолдинги не требуют большого количества рабочих рук для обработки земли. И это будет опустошать села, считает экономист Борис Кушнирук. Возможно, действительно следовало бы ввести ограничения лет на 10, чтобы сформировалась прослойка фермеров?

Здесь все зависит от того, какое внимание мы уделяем малому и среднему бизнесу, существует программа развития, программа поддержки, уступки по кредитованию. В той же Европе обходятся без ограничений, фермеры и крупные предприятия гармонично сосуществуют. Главная роль государства заключается в исправлении провалов рынка для малых предприятий. Эти провалы связаны с доступом к кредитованию и к информации. В Соединенных Штатах фермер сам не отвечает на вопрос, какую технологию он использует, а обращается к советнику, и тот ему объясняет, какая технология оптимальная. У нас этого нет. Государство должно развивать институт консультирования, уделять больше внимания доступу к информации, финансированию общественных благ для фермеров.

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Нужно создать Фонд гарантирования кредитов для малых производителей, говорили вы. А также закон не учитывает интересов банков. Мол, они не будут давать кредиты под залог земли. Почему это важно? Идет ли работа в этом направлении?

Да, в первом чтении принят соответствующий закон о создании Фонда гарантирования кредитов. Конечно, должно пройти определенное время, пока он заработает. Но по крайней мере это лучший мировой опыт по поддержке землевладельцев и облегчению доступа к кредитованию.

Когда в перспективе можно ожидать результатов земельной реформы? И какими они будут?

Мы уже имеем возможность наблюдать результаты этой реформы. Отмена моратория на продажу земли началась еще с 2015 года. После 2019 года активизировались дискуссии о рынке земли. Сейчас динамика арендной платы превышает динамику аграрной производительности. Это сигнал того, что стоимость земли достигает своего справедливого размера. Проследим динамику изменений арендной платы за последние годы – в 2015 году она была примерно 37 долларов за гектар, сегодня она – около 100 долларов, то есть за 6 лет выросла почти втрое. Сейчас мы видим, что рынок земли вводится очень медленно и осторожно. Если будет государственная поддержка новым фермерам в том виде, в котором мы запланировали – рынок будет развиваться динамичнее.

28 апреля Верховная Рада приняла закон о земельной децентрализации. Его называют ключевым для рынка земли.

Состоится передача земельных участков за пределами населенных пунктов из государственной в собственность общин – местных органов самоуправления.

Исключение – участки государственного значения или находящиеся в собственности заповедников. Процедура передачи земель в коммунальную собственность будет проще. Отменяются лишние разрешения и повторные проверки документов. Вводится их независимый контроль через общественную экспертизу. Документы по землеустройству станут публичными и общедоступными.

Законопроект рассматривали более месяца. Внесли более трех тысяч правок.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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