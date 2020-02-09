Рынок соблазнов на русском языке гораздо шире, чем на украинском - Борис Захаров

Русификация и сейчас происходит различными путями, включая социальные сети. Украинский рынок соблазнов очень уступает российскому.

Так считает правозащитник Борис Захаров.

"Взять хотя бы детский Youtube: все самые рейтинговые каналы, которые предлагает сеть, представлены международными языками. Нельзя же ограничивать ребенка в просмотре его детских каналов. Моя младшая дочь смотрит каналы на многих языках, но ей понятнее русский. Рынок соблазнов на русском языке гораздо шире, чем рынок соблазнов на украинском. Таким образом происходит русификация. Надо развивать свой рынок соблазнов и быть протекционистами. Ограничивать российский рынок целесообразно, только надо официально провозгласить, что мы ограничиваем российский рынок соблазнов. Маркиян Иващишин как-то мне сказал: "Надо всем объяснить: к нам идут "мертвецы с севера с голубыми глазами", у нас нет выбора. Мы должны провозгласить, что это смертельно опасно для нас, и сказать, что мы ограничиваем российское, потому что это условие нашего выживания. Нам надо быть в этом честными", - сказал он Gazeta.ua.

Сам Захаров старается не покупать российских товаров и не пользоваться русскоязычным контентом вообще.

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"Разве что, бывает, что надо для работы что-то посмотреть в российских СМИ, чтобы знать, что враги о нас говорят. Как-то около 100 тысяч просмотров набрала "черная" статья обо мне вна каком-то российском ресурсе. Конечно, пришлось и мне ее посмотреть. Скабеева полпередачи распиналась об отчете Харьковской правозащитной группы о преступлениях в ходе войны с РФ на востоке Украины - тоже посмотрел", - рассказал правозащитник.

Режиссер фильма об украинском языке "Соловей поет" Леся Воронюк рассказала о языковых мифах. "Какая разница, на каком языке". Это, пожалуй, самый распространенный миф. Чтобы доказать его токсичность, мы сравнили опыт в языковом вопросе Беларуси и Израиля. В Беларуси российская пропаганда использует те же механизмы, что и в Украине", - рассказала она "Українському тижню". В Беларуси пропаганда распространяет мнение, что язык не имеет значения. "Это привело к тому, что носителей белорусского крайне мало, а те, кто на нем общаются, считаются диссидентами или маргиналами в родной стране. Это адская языковая ситуация", - сказала режиссер.