Ряд украинских рек могут выйти из берегов

В Украине из-за оттепели и осадков возможны подтопления. Фото: ГСЧС Украины

В связи с оттепелью и осадками на ряде украинских рек ожидается повышение уровня воды 11 и 12 февраля. Поэтому объявили первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"11-12 февраля на реках бассейнов Западного Буга и Припяти на 0,1-0,5 метра местами возможен начальный выход воды на пойму. поймы", - предупредили спасатели.

Также на реках бассейна Днестра, Прута и Сиреты ожидается повышение уровней воды на 0,2-1 м с ослаблением ледовых явлений, ледоходом, без негативных последствий.

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На отдельных участках рек бассейна Стрыя возможно формирование пробок льда с резким колебанием уровней воды.

Кроме повышения уровня воды в реках, спасатели предупредили о возможном сходе лавин в горах Закарпатской и Львовской областей.

"11 февраля на высокогорье Закарпатской области и в горах Львовской области сохраняется значительная снеговинная опасность. Третий уровень опасности", - говорится в сообщении.

В Закарпатье в ночь на 31 января на трассу Мукачево-Рогатин сошли сразу две лавины. Одна из них охватила площадь 40 кв. м, другая – 60 кв. м. Они загородили часть дороги государственного значения в Раховском районе.