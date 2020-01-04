Рябошапка уволил главного военного прокурора Украины

Главного военного прокурора Виктора Чумака уволили. Фото: Politeka

Виктора Чумака уволили с должности главного военного прокурора и назначили заместителем генпрокурора Украины.

Соответствующий указ был подписан еще 2 января. Об этом со ссылкой на источник в ведомстве сообщает агентство "Украинские Новости".

Собеседник отметил, что отныне Чумак будет занимать должность заместителя генерального прокурора Руслана Рябошапки. Других подробностей об этом назначении пока нет. Рябошапка и Чумак также не комментировали ситуацию.

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Со 2 января в Украине действует уже не Генпрокуратура, а Офис генерального прокурора. Он охватывает 12 департаментов и 8 отдельных управлений. В Офисе будут работать 1,5 тысячи служащих вместо 2,5 тысячи, которые работали в ГПУ.