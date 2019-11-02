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суббота, 02 ноября 2019 17:41

Русская церковь прекращает общение с главой Элладской из-за Украины

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Русская церковь прекращает общение с главой Элладской из-за Украины
РПЦ с Элладской церковью продолжит общение. Фото: images.unian.net

С 3 ноября Русская православная церковь (РПЦ) евхаристично не будет общаться с главой Элладской церкви.

Митрополит Иларион отметил, что РПЦ предупреждала об этом, сообщают российские СМИ.

"РПЦ ранее предупреждала, если архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II официально признает" украинский раскол ", тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви", - сказал священнослужитель.

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По его словам, это не значит, что РПЦ прекращает общение со всей Элладской церковью.

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием. Церковь признали в Афинах, на соборе Священного Синода ЭПЦ под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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