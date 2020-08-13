Руслана Писанка сбросила 42 килограмма за 8 месяцев

Руслана Писанка демонстрирует стройную фигуру. Фото: instagram.com/pisankaruslana

Благодаря участию в программе "Взвешенные и счастливые" телеведущей Руслане Писанке удалось похудеть на 42 килограмма. Невероятного результата звезда достигла за 8 месяцев упорной работы над собой.

Телеведущая поделилась секретами успеха в социальных сетях. Одним из них называет поддержку единомышленников. Писанка также рекомендует придерживаться здорового питания. При этом замечает, что необязательно совсем исключать все вредные продукты, стоит только заменить их на более полезные. Не обойтись без занятий спортом. Если нет возможности ходить в спортзал, можно заменить это другими физическими нагрузками. К примеру, чаще делать уборку дома или ходить пешком.

Главным правилом похудения Руслана назвала мотивацию. Телеведущая считает, что не нужно становится на весы каждый день. Ведь отсутствие быстрого результата является худшим демотиваторы.

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Согласно генетическим исследованиям "ДНК: Портрет Нации" у Русланы Писанки и Алены Винницкой есть общий женский предок, скорее всего еврейской национальности.