Руслана Лыжичко приняла участие в спортивном забеге в Шостке

Фармацевтическая компания "Фармак" в пятый раз поздравляла Шостку с Днем города, проведя юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья".
За 5 лет на старт забега вышли 2400 участников, которые вместе пробежали более 4400 километров, что равно расстоянию от Шостки до Лиссабона.
Участие могли принять все желающие бесплатно. Организаторы предложили два забега для взрослых и детей на дистанции 2000 м и 500 м.
"В Шостке сосредоточении наши производственные мощности и мы активно приобщаемся к жизни общины. Мы стремимся развивать не только компанию, но и территории, на которых ведем бизнес. Спасибо горожанам, бежавшим с нами ради здоровья!" – комментирует Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям "Фармак".
Победителей забегов награждали руководство компании и звездные гости мероприятия – ведущая "Хит FM" Юлия Карпова и певица Руслана Лыжичко.
"Приятно видеть, что к таким проектам, как ""Фармак": бег для здоровья", ежегодно присоединяется все больше людей. Благодарю за приглашение! Такие события не только объединяют, но и часто становятся хорошим стартом для следующих свершений ради здоровья" – комментирует Руслана.
Компания "Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. Производит эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты. В прошлом году увеличила экспортные поставки на 40%. Продукция компании представлена в более чем 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии.
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