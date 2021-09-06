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Руслана Лыжичко приняла участие в спортивном забеге в Шостке
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  Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"
Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"

Фармацевтическая компания "Фармак" в пятый раз поздравляла Шостку с Днем города, проведя юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья".

За 5 лет на старт забега вышли 2400 участников, которые вместе пробежали более 4400 километров, что равно расстоянию от Шостки до Лиссабона.

  Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"
Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"

Участие могли принять все желающие бесплатно. Организаторы предложили два забега для взрослых и детей на дистанции 2000 м и 500 м.

  Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"
Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"

"В Шостке сосредоточении наши производственные мощности и мы активно приобщаемся к жизни общины. Мы стремимся развивать не только компанию, но и территории, на которых ведем бизнес. Спасибо горожанам, бежавшим с нами ради здоровья!" – комментирует Евгения Поддубная, директор по корпоративным коммуникациям "Фармак".

  Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"
Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"

Победителей забегов награждали руководство компании и звездные гости мероприятия – ведущая "Хит FM" Юлия Карпова и певица Руслана Лыжичко.

  Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"
Компания "Фармак" провела юбилейный забег "Фармак": бег для здоровья"

"Приятно видеть, что к таким проектам, как ""Фармак": бег для здоровья", ежегодно присоединяется все больше людей. Благодарю за приглашение! Такие события не только объединяют, но и часто становятся хорошим стартом для следующих свершений ради здоровья" – комментирует Руслана.

Компания "Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины. Производит эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты. В прошлом году увеличила экспортные поставки на 40%. Продукция компании представлена в более чем 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии.

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Дата
06
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