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четверг, 17 декабря 2020 11:28

Русалина сделала заявление на Всеукраинском антикоррупционном форуме

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Силы на борьбу с коррупцией меценатке и бизнесвумен Людмиле Русалиной дали поддержка общественности и медиасообщества. Об этом она сказала во время первого Всеукраинского антикоррупционного форума, который состоялся в Киеве.

"Хочу пожелать, чтобы коррупции в нашей стране становилось все меньше и меньше, потому что именно так нужно двигаться вперед к европейскому уровню жизни. Я - не исключение, когда я столкнулась с коррупцией, мне помогла поддержка медиасообщества, общественности. Именно благодаря этому моя история стала громкой, и дала силы бороться", - подчеркнула Русалина во время своего выступления.

По ее словам, подобные мероприятия воплощают в себе готовность людей со всей страны эффективно выступать против коррупции во всех ее проявлениях.

"Такие сборы общественного объединения "Стоп коррупции" становятся уже традиционными. На них приезжают люди со всей Украины. Сегодня ячейки этой организации есть во всех регионах нашей страны и я считаю это полезным и для нашего государства, и для бизнеса, и для общественности, и для каждого человека. Ведь прежде всего борьба с коррупцией - это долг каждого человека в нашей стране. Замечательно, что есть так много неравнодушных людей, которые просто на общественных началах присоединяются к этому движению", - подчеркнула общественный деятель.

Напомним, 10 декабря в столице состоялся всеукраинский антикоррупционный форум, посвященный международному Дню борьбы с коррупцией. Туда съехались представители обособленных подразделений ОО "Стоп коррупции", руководители организации, политики и эксперты.

Отметим, по всей Украине действуют 80 очагов всеукраинской общественной организации "Стоп коррупции". Активисты работают на общественных началах. Они проводят независимые расследования, исчисляет коррупционеров на местах, пишут заявления в правоохранительные органы, сотрудничают со СМИ и общественностью. Их основная функция - это обеспечивать порядок и сообщать о нарушениях.

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