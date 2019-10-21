Руководитель хора Веревки: Это я виноват

За выступление коллектива заплатили 30 тыс. грн. Фото с открытых источников.

Художественный руководитель и генеральный директор хора имени Веревки Зиновий Корінець заявил, что его проступок не этический по отношению к Валерии Гонтаревой.

В своем комментарии изданию "Укринформ" он отметил, что это его ответственность.

"Если мне скажут уйти - я уйду", - отметил - Коринець.

Также руководитель хора добавил, что еще не говорил с министром культурным относительно скандала и готов нести всю ответственность за такое решение.

"Ето я виноват" - добавил он.

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Керівник хору Верьовки: Якщо мені скажуть піти, я піду pic.twitter.com/db0dPOMeDA — Ukrinform (@UKRINFORM) October 21, 2019

Художественный руководитель хора имени Веревки Зиновий Корешок согласился на участие коллектива в скандальном номере о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, поддавшись на уговоры "Квартала". За номер хористам заплатили 30 тыс. гривен.