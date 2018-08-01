Рубан хотел признать вину, чтобы освободить пленных - адвокат

Адвокат заявил, что на суде Рубан признавать вину не будет. Фото: УНИАН

Руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан хотел пойти на сделку со следствием для обмена с боевиками.

"Мы 27 июля предоставили соответствующее заявление прокуратуре о том, что мы готовы инициировать процесс по соглашению о признании вины", - сообщил его адвокат Валентин Рыбин, передает "Украинская правда".

Он заявил, что подозреваемый хотел формально признать свою вину, чтобы вернуть в Украину пленных.

"Я с самого начала говорил о том, что ДНР готова предложить двух военнослужащих вооруженных сил Украины в обмен на Владимира Рубана", - отметил Рыбин.

Речь идет о двух украинских военных, находящихся в плену со времен боев за Иловайск в 2014 году.

Адвокат заявил, что на следующий рабочий день после подачи заявления в прокуратуру, им пришло поручение об окончании досудебного расследования. Сейчас дело находится на этапе ознакомления с материалами. Заключить соглашение пока невозможно.

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"То есть мы уже идем в суд и там, в суде, уже будем рассматривать это производство по обвинению Рубана и нардепа Надежду Савченко", - сказал Рыбин.

Он отметил, что в суде Рубан уже не будет признавать вину.

"У меня есть достаточно материалов. Если так себя ведет орган досудебного следствия и власть, значит, мы будем добиваться оправдательного приговора", - сказал адвокат.

Рубана подозревают в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта в центре Киева. Он является фигурантом по делу нардепа Надежды Савченко. Ее подозревают в попытках свержения государственного строя. 25 июня Рубану продлили арест.