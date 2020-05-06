РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед

Во время карантина в Украине обострилось религиозный вопрос. Русскую православную церковь обвиняют в пренебрежении правил карантина. Зато священники убеждены, что власти намеренно обвиняет их в распространении инфекции.

Подробнее об этом Gazeta.ua рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

Автор: 112.ua Русскую православную церковь обвиняют в пренебрежении правил карантина

Изменит карантин религиозное распределение в стране?

Карантин бесспорно повлияет на общую церковную общину в Украине. Точнее сможем это видеть уже в следующем году после опросов. Но уже очевидно, что РПЦ серьезно подмочила свою репутацию. Общество начало воспринимать ее еще более негативно. Поэтому те пытаются оправдаться, будто относительно них ведут направленную информационную кампанию. И за счет Всеукраинского совета церквей хотели осудить публикации СМИ и заявления чиновников, что религиозные организации стали источником распространения коронавируса. Им это не удалось. Люди видят, как священники РПЦ призвали верующих на службу, а затем Лавра и Почаев слегли с вирусом.

Не начнется на этой почве жесткое религиозное противостояние - с захватом церквей друг друга?

Острые конфликтные ситуации случаются обычно на местах, где в населенном пункте один храм. Поэтому в селах такие противостояния стоит ожидать, насколько они возможны трудно спрогнозировать. В городах, где есть выбор церквей, верующие просто переходят туда, где им комфортнее. Здесь скандалов не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов

Как Украинская греко-католическая и Православная церковь Украины могут воспользоваться этой ситуацией?

Не думаю, что ПЦУ и ГКЦУ будут иметь выгоду. Во время карантина дискредитируется вся религиозная община. Есть случаи, когда от коронавируса умерли священники обеих этих церквей. Единственное, что такое тотальное падение рейтинга Российской церкви придаст ПЦУ и греко-католикам авторитет. Сыграют на контрасте.

Будет отток верующих с РПЦ?

Нет. Я не ожидаю массового выхода людей из Русской церкви. Может быть такое, что часть откроет глаза на то, как в РПЦ относятся к верующим и перейдут к ПЦУ. Но ядро ​​верных в них осталось. И даже скандалы с коронавируса вряд проредит их ряды. В РПЦ мощная пропаганда. Люди будут смотреть их СМИ и буду убеждатся в правоте церкви, считать, что все против них.

Насколько мощная пропаганда РПЦ?

Она формировалась более 30 лет на своеобразном замкнутом мировоззрении, которое имеет простые ответы на все вопросы. Например, что коронавирус придумали американцы, чтобы уничтожить православную веру. Подобная идеология была в СССР. Люди, которые жили в Советские времена, привыкли к такому. Им трудно понять, что мир несколько сложнее, зато значительно легче верить простой идеологии церкви. К тому же РПЦ имеет свои сайты, страницы в соцсетях, их транслирует телеканал "Интер", которому доверяет большинство украинцев.

РПЦ продолжает оставаться церковью с наибольшим количеством храмов в стране?

Всего Русской церкви принадлежат около 11,8 тысячи зарегистрированных религиозных организаций. Это не только храмы, а это еще различные молитвенные комнаты при больницах, железнодорожных депо, университетах, соборы в спальных районах города. ПЦУ же к началу 2020 года имела вполовину меньше учреждений - всего около 6,5 тысяч.

Городской голова г. Нетишин Хмельницкой обл. подает заявление в СБУ на Русскую православную церковь в Украине. Он обвиняет церковь в распространении коронавируса. В Нетешине зафиксировали 9 случаев заражения. Заболели двое работников Хмельницкой АЭС.