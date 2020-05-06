РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1611
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 927
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1413
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1161
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1836
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1584
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3564
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
7
8
10
3
10
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
Видео
Все видео
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Стерненко вызвали в СБУ
Стерненко вызвали в СБУ
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1089
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3645
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2520
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1575
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 594
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 11:32

РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед

  Комментировать

Во время карантина в Украине обострилось религиозный вопрос. Русскую православную церковь обвиняют в пренебрежении правил карантина. Зато священники убеждены, что власти намеренно обвиняет их в распространении инфекции.

Подробнее об этом Gazeta.ua рассказал религиовед Дмитрий Горевой.

Автор: 112.ua
  Русскую православную церковь обвиняют в пренебрежении правил карантина
Русскую православную церковь обвиняют в пренебрежении правил карантина

Изменит карантин религиозное распределение в стране?

Карантин бесспорно повлияет на общую церковную общину в Украине. Точнее сможем это видеть уже в следующем году после опросов. Но уже очевидно, что РПЦ серьезно подмочила свою репутацию. Общество начало воспринимать ее еще более негативно. Поэтому те пытаются оправдаться, будто относительно них ведут направленную информационную кампанию. И за счет Всеукраинского совета церквей хотели осудить публикации СМИ и заявления чиновников, что религиозные организации стали источником распространения коронавируса. Им это не удалось. Люди видят, как священники РПЦ призвали верующих на службу, а затем Лавра и Почаев слегли с вирусом.

Не начнется на этой почве жесткое религиозное противостояние - с захватом церквей друг друга?

Острые конфликтные ситуации случаются обычно на местах, где в населенном пункте один храм. Поэтому в селах такие противостояния стоит ожидать, насколько они возможны трудно спрогнозировать. В городах, где есть выбор церквей, верующие просто переходят туда, где им комфортнее. Здесь скандалов не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Забрать Печерскую лавру у Российской церкви: петиция набрала 25 тыс. голосов

Как Украинская греко-католическая и Православная церковь Украины могут воспользоваться этой ситуацией?

Не думаю, что ПЦУ и ГКЦУ будут иметь выгоду. Во время карантина дискредитируется вся религиозная община. Есть случаи, когда от коронавируса умерли священники обеих этих церквей. Единственное, что такое тотальное падение рейтинга Российской церкви придаст ПЦУ и греко-католикам авторитет. Сыграют на контрасте.

Будет отток верующих с РПЦ?

Нет. Я не ожидаю массового выхода людей из Русской церкви. Может быть такое, что часть откроет глаза на то, как в РПЦ относятся к верующим и перейдут к ПЦУ. Но ядро ​​верных в них осталось. И даже скандалы с коронавируса вряд проредит их ряды. В РПЦ мощная пропаганда. Люди будут смотреть их СМИ и буду убеждатся в правоте церкви, считать, что все против них.

Насколько мощная пропаганда РПЦ?

Она формировалась более 30 лет на своеобразном замкнутом мировоззрении, которое имеет простые ответы на все вопросы. Например, что коронавирус придумали американцы, чтобы уничтожить православную веру. Подобная идеология была в СССР. Люди, которые жили в Советские времена, привыкли к такому. Им трудно понять, что мир несколько сложнее, зато значительно легче верить простой идеологии церкви. К тому же РПЦ имеет свои сайты, страницы в соцсетях, их транслирует телеканал "Интер", которому доверяет большинство украинцев.

РПЦ продолжает оставаться церковью с наибольшим количеством храмов в стране?

Всего Русской церкви принадлежат около 11,8 тысячи зарегистрированных религиозных организаций. Это не только храмы, а это еще различные молитвенные комнаты при больницах, железнодорожных депо, университетах, соборы в спальных районах города. ПЦУ же к началу 2020 года имела вполовину меньше учреждений - всего около 6,5 тысяч.

Городской голова г. Нетишин Хмельницкой обл. подает заявление в СБУ на Русскую православную церковь в Украине. Он обвиняет церковь в распространении коронавируса. В Нетешине зафиксировали 9 случаев заражения. Заболели двое работников Хмельницкой АЭС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

В Украине отмечают День пехоты

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 52816
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 22833
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 22311
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 15256
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
Без МВФ придется занимать деньги у России, это - путь к гражданской войне
 Просмотров: 11844
Общество
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
 Просмотров: 90
Доставайте лыжи. В Карпатах прогнозируют 40 см снега
Доставайте лыжи. В Карпатах прогнозируют 40 см снега Просмотров: 243
Врачи собирают плазму украинцев, переболевших Cоvid-19
Врачи собирают плазму украинцев, переболевших Cоvid-19 Просмотров: 9
Дело Стерненко: ультрас "Шахтера" поддержали активиста и удалили пост
Дело Стерненко: ультрас "Шахтера" поддержали активиста и удалили пост 1 Просмотров: 675
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
 Просмотров: 1332
Больше всего комментируют
10
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
5
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 51122
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua