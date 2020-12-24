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четверг, 24 декабря 2020 13:43

Рождество западного обряда пройдет со снегом, гололедом и весенним теплом

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Рождество западного обряда пройдет со снегом, гололедом и весенним теплом
В Киеве ближайшей ночью будет лить дождь, который прекратится завтра днем. Фото: pixabay.com

Дожди ближайшей ночью пройдут практически по всей Украине, кроме восточных областей, Днепра с районами и Запорожья.

В Карпатах и на Сумщине дождь будет переходить в снег, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей и в восточной части страны завтра существенно усложнится погода - снег, местами мокрый с налипанием, и гололедица.

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На остальной территории будет доминировать влажная воздушная масса. Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым, а кое-где со штормовыми порывами.

Температура воздуха в течение дня ожидается + 2...6°С, в южной части будет, как весной, +5...11°С.

В Киеве ближайшей ночью будет лить дождь, который прекратится завтра днем. Порывистый ветер в столице будет западного и юго-западного направлений. Температура воздуха завтра днем составит + 2...5°С.

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25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Украинцы в этом году в 4-й раз официально будут праздновать Рождество по григорианскому календарю. С 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января.

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24
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