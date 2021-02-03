Рождество на Карибах - как карантин может помочь в осуществлении желаний

Рождество семья встретила на Карибских островах. Фото: pixabay.com

Венгерская семья осуществила свою давнюю мечту - кругосветное путешествие на 15-метровой яхте.

Подтолкнул их к такому шагу карантин, сообщили в сюжете ТСН.

Родители с двумя дочерьми отправились в плавание еще в июне 2020 года. Начали маршрут из Хорватии и уже пересекли Атлантику. Также они посетили Испанию и Италию с остановкой в ​​Кабо-Верде.

Рождество путешественники встретили на Карибских островах, а сейчас следуют Панамским каналом.

Кругосветное путешествие планировали давно, говорят супруги. По их словам, пандемия ускорила воплощение мечты. Мужчина и женщина занимались парусным спортом более 10 лет.

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