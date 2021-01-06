Рождественские богослужения - где смотреть и расписание трансляций

7 января на телеканале "UA: Первый" можно будет посмотреть рождественские концерты. Фото: pinterest.com

Рождественские богослужения 6 и 7 января можно будет посмотреть в прямой трансляции.

Общественный канал "UA: Первый" будет вести трансляцию из Михайловского Златоверхого собора Православной церкви Украины и Патриаршего собора Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви, сообщает "Общественное Detector.Media".

"6 января с 16:45 до 19:30 "UA: Первый" покажет Всенощное бдение (ПЦУ) накануне Рождества Христова.

7 января в 7:00 канал покажет Рождественскую утреню и Архиерейской Божественной Литургии Украинской греко-католической Церкви.

С 9:00 до 11:30 на "UA: Первому" будут транслировать Божественную Литургию Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе в день Рождества Христова", - пишут в сообщении.

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Также 7 января на телеканале "UA: Первый" можно посмотреть рождественские концерты и повторно - новогодние.

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