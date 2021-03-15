"Рожденные в рубашке": показали четверню, которая появились на свет по уникальной методике

Молодые супруги Кушнир из Закарпатья, в которых в январе родилась четверня, показали как изменились их недоношенные младенцы.

Квадрородители выложили фото в Facebook после крестин. На них они позируют с тремя сыновьями и дочерью. Вместе с ними бабушка и дедушка, которые во время беременности невестки не поверили в четверню после УЗИ. Для праздника специально заказали тематический торт.

Фото: Фото предоставлено Ларисой Кушнир

"Дела у нас идут хорошо. Детки растут, набирают хорошо вес. Помогает нам бабушка. Кормим каждые 3 часа. А на сон остается всего полтора часа. Пока они спят, надо и себе немного поспать или поесть. Потому что дальше как начнут ползать, такой возможности не будет", - говорит Gazeta.ua мама Лариса Кушнир.

На улице начнут гулять как только потеплеет.

Женщина также рассказала, что дети уже проявляют свой темперамент и характер.

"Плачут, пока их на руки не возьмешь. Саша очень нетерпелив. Его, когда переодевать, то молоко должно быть готовое. Потому что он сразу начинает кричать и его надо быстро кормить. Женька и Ванька спокойные, а Каролинка иногда плачет и смеется одновременно", - рассказывает Лариса.

После рождения младенцев пару поздравили местные чиновники. Мэр Ужгорода Богдан Андреев и председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков пообещали приехать на выписку детей. Впрочем, этого не произошло. В этот день, 4 марта новоиспеченных родителей четверни, которые единственные в области, поздравил только нардеп Василий Петевка. От его имени его помощник подарил детям два двойных тележки и подгузники.

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Также молодожены приветствуют близкие, друзья, знакомые. Все преимущественно дарят одинаковую одежду комплектом для мальчиков и отдельно для девочки.

Автор: Фото предоставлено Ларисой Кушнир Супруги Кушнир рассказали как справляются с четверней

Во время обряда крещения для каждого из младенцев пригласили по паре крестных родителей.

В соцсети приветствуют супругов и желают крепкого здоровья всей семье, детям - счастье, чтобы росли с Божьим благословением родителям на радость. Отмечают, что девочка похожа на маму.

Четверню 20-летняя Лариса Кушнир родила 4 января. На свет появились три мальчика и девочка. Их назвали Александром, Евгением, Иваном и Каролиной. Для девочки имя придумали сразу. Для сыновей - колебались до родов. Когда увидели сыновей, то и не сомневались, что имена подобрали правильно. Женщина родила младенцев на 30 неделе беременности, весом 1260 граммов, двух по 1300 граммов и 1460 граммов по авторской методике акушера-гинеколога Руслана Федько. Уникальность этой операции, третьего плода в целом оплодневом пузыре развернули из поперечного положения в ягодичное предлежание и рожден в целом оплодневом пузыре. Этот метод максимально бережным для "недоношенных" детей. Уберегает их от травм центральной нервной системы. То есть младенцы рождаются "в рубашке".