Rozetka ввела дополнительную плату из-за недобросовестных заказчиков

 
Ексклюзивы
1/5
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 252
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Бекешкина: самая плохая власть - тупая. Может наделать больше бедствия стране
Просмотров: 1089
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
В Полтаве попрощались с погибшей патрульной - фото
Просмотров: 2862
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Коломойский выторговал себе выгодные условия ведения бизнеса и навредил государству
Просмотров: 1359
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Почему доллар начал дорожать и что будет с курсом до конца года
Просмотров: 12403
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5697
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
"Демарш Украины и любовь Макрона к Путину" - эксперт о новой сессии ПАСЕ
1 Просмотров: 531
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 3474
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 3159
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 981
Фото
Все фото
4
7
8
3
6
По колена в воде: в Днепре прошел серьезный ливень
По колена в воде: в Днепре прошел серьезный ливень
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
В Станице Луганской открыли временный обходной мост
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
Большинство хочет жить легко - в Киеве обсудили, что дальше делать с национальной памятью
&quot;Слуги народа&quot; заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
"Слуги народа" заинтересовались вечной молодостью и тайнами Тибета
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
День учителя-2019: обрадуйте педагогов яркими поздравлениями
Видео
Все видео
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Киллер из Карпат: показали трейлер фильма с Жаном Рено
Представили трейлер сериала "Война миров"
Представили трейлер сериала "Война миров"
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
Интервью
1/5
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 5697
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1017
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 945
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 747
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 342
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
04 октября 2019
Просмотров: 225
І воздасться – й авторам, і статистам
Має бути той, хто все ретельно записує. І щоб люди знали – зверху донизу: все записується й буде пред'явлено. Детальна фіксація – чи не ...
суббота, 05 октября 2019 12:06

Rozetka ввела дополнительную плату из-за недобросовестных заказчиков

  Комментировать

Rozetka ввела плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов. Опция будет касаться заказов стоимостью менее 300 грн и будет составлять 10 грн.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - пояснили в Rozetka.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разлетаются, как пирожки: Apple увеличивает производство нового iPhone 11

Зато вывоз из поштоматов или мобильных точек выдачи осталось бесплатным. Нововведение распространяется только на розничные магазины украинского сектора.

Автор: Rozetka
  Забрать заказ можно будет за 10 грн
Забрать заказ можно будет за 10 грн

В этом году в Киеве на Майдане Независимости украинизировали магазин "Розетка".

itc.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Rozetka ввела дополнительную плату из-за недобросовестных заказчиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
октября

Украина впервые одолела в футболе признанного фаворита

Родители отказывались умерщвлять маленьких детей

Самое читаемое
Больная раком Заворотнюк раздала все долги
Больная раком Заворотнюк раздала все долги 1 Просмотров: 50402
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые &quot;горячие&quot; фото актрисы
Звезда сериалов для детей снялась в порно: самые "горячие" фото актрисы
8
 1 Просмотров: 42444
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
Украинцев зовут на вече на Майдан Независимости
 1 Просмотров: 28675
&quot;Фрагменты тел разбросало на 60 метров&quot; - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
"Фрагменты тел разбросало на 60 метров" - появились подробности аварии самолета вблизи Львова
5
 Просмотров: 24499
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
Падение самолета под Львовом: число погибших возросло, все подробности
 Просмотров: 14184
Общество
Аброськин получил должность ректора
Аброськин получил должность ректора
Венгрия забирает назад свои паспорта у закарпатцев
Венгрия забирает назад свои паспорта у закарпатцев Просмотров: 774
Необычный ремонт: в сети посмеялись над матрасами в ямах
Необычный ремонт: в сети посмеялись над матрасами в ямах Просмотров: 180
По колена в воде: в Днепре прошел серьезный ливень
По колена в воде: в Днепре прошел серьезный ливень
4
 Просмотров: 999
Может пролетать мокрый снег: прогноз погоды на первые выходные октября
Может пролетать мокрый снег: прогноз погоды на первые выходные октября Просмотров: 702
Больше всего комментируют
7
"Формула Штайнмайера" - это легализация бандитов: как реагируют на передовой на подписание документа
5
Доступ к Зеленскому пытались узурпировать - Данилюк
3
На следующей неделе будет масштабный обмен военнопленными - глава МИД
3
В Житомире произошли столкновения между полицией и активистами
2
История с Мальдивами: Порошенко не пришел на допрос
Голосов: 45745
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua