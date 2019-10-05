Rozetka ввела дополнительную плату из-за недобросовестных заказчиков

Rozetka ввела плату за самовывоз товаров из своих офлайн-магазинов. Опция будет касаться заказов стоимостью менее 300 грн и будет составлять 10 грн.

"Из-за того, что много заказов приезжают в магазины, а потом их не забирают, мы вынуждены сделать вывоз товара со склада платным", - пояснили в Rozetka.

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Зато вывоз из поштоматов или мобильных точек выдачи осталось бесплатным. Нововведение распространяется только на розничные магазины украинского сектора.

Автор: Rozetka Забрать заказ можно будет за 10 грн

В этом году в Киеве на Майдане Независимости украинизировали магазин "Розетка".