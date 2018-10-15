"Росток-Холдинг" не может возобновить работу и просит Порошенко разобраться

Правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга "Росток-Холдинг". Фото: Tenty

Санкции и следственные действия в отношении агропредприятия "Росток-Холдинг" вторую неделю блокируют работу предприятий и сбор урожая.

Как известно, 8 октября правоохранительные органы остановили работу агрохолдинга через решение райсуда Харьковской области, который в качестве меры пресечения применил арест активов и запрет собирать урожай и осуществлять продажу зерна. На предприятии считают, что одну из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны пытаются захватить рейдерским способом. По словам адвоката, управляющего партнера ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев, который защищает интересы "Росток-Холдинг", постановления о мероприятиях вынесены в один и тот же день, без вызова представителей предприятий, с лишением права на защиту и с нарушением принципов разумности , целесообразности и своевременности мероприятий.

"Уголовное производство легализует фактическую попытку рейдерского захвата предприятий холдинга. При этом санкции на все следственные действия выдает Харьковский районный суд Харьковской области, что находится в поселке Покотиловка. И это при том, что ни одно предприятие холдинга не только не находится там, а вообще не имеет к местности никакого отношения", - заявил Михаил Ильяшев.

В "Росток-Холдинг" отмечают, что часть урожая уже продана европейским и американским компаниям. Однако собрать агрокультуры предприятие не может. Поэтому работники предприятия вынуждены обратиться к Президенту Украины Петра Порошенко с просьбой вмешаться и принять меры в ситуации, сложившейся в связи с попыткой рейдерского захвата. Авторы обращения подчеркивают: сумма убытков может составить болем одного миллиарда гривен - столько урожая осталось в полях. Это приведет к потере агрокультур, негативным экологическим последствиям, а государство недополучит 100 миллионов гривен налогов. Пострадают работники предприятия – вместе с семьями около десяти тысяч жителей Сумской и Черниговской областей, для которых агрохолдинг - главный источник существования.

"Незаконные и необоснованные действия правоохранительных органов приводят к нарушению сроков поставок, созданию негативного имиджа украинских аграриев и подрыва их авторитета на международном рынке, что не может не отразиться на дальнейшем сотрудничестве иностранного бизнеса и с другими отечественными сельскохозяйственными предприятиями", - подчеркивают авторы письма к Президенту.

Работники напоминают: "Росток-Холдинг" осуществляет поставку зерновых и на внутренний рынок. Невозможность выполнить обязательства перед отечественными потребителями может привести к удорожанию хлебопродуктов и молочных изделий.

"Росток-Холдинг" - вертикально-интегрированная агропромышленная группа, специализирующаяся на выращивании и реализации зерновых культур, а также производстве и продаже молока. Под контролем группы около 60 тыс.га. В группу также входят 5 животноводческих ферм, 3 элеваторных комплекса и ряд торговых компаний. Группа входит в топ-10 самых эффективных агропредприятий Украины по версии журнала Landlord. В рейтинге ТОП-100 латифундистов Украины занимает двадцать пятое место.