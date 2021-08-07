Россиянин взорвал дом при попытке покончить жизнь самоубийством

В российском городе Новый Уренгой сегодня, 7 августа, житель многоэтажки устроил взрыв газа, чтобы покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает Телеграм-канал Life Shot.

"Житель Нового Уренгоя устроил взрыв газа в многоэтажке. Предварительно, он пытался покончить с собой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что взрывной волной разнесло его и соседнюю квартиру, и еще в одной из стен дома появилась трещина. Сейчас идет эвакуация жителей. Мужчина госпитализирован.

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