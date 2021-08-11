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Россияне загрязнили нефтью больше Черного моря, чем заявляли ранее

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Россияне загрязнили нефтью больше Черного моря, чем заявляли ранее
Чтобы ликвидировать разлив, необходимы специальные суда, в которых морские боны. Фото: pixabay

Возле Новороссийска в РФ россияне разлили нефть в Черном море.

Площадь загрязнения составляет 80 кв. км, заявили в "Гринпис".

Это повлияет на жизнь морских животных и на человека, а ликвидировать придется несколько недель, говорят в организации.

Россия сообщала ранее о загрязнении 200 кв. м и обещала ликвидировать проблему до вечера. Авария произошла, когда нефть закачивали на танкер. Теперь уверяют, что пятно может исчезнуть само к сегодняшнему вечеру. Из-за шторма пятно загрязнения не прибило к берегу и проводить очистку береговой линии не потребуется, заявили в Российской академии наук.

В "Гринпис" же предупреждают: если будет шторм, то разлив уже не удастся поймать."Большая часть разлива разнесется по морю, часть пойдет в атмосферу. Это плохо, так как нанесет вред живым организмам и человеку, который будет этим дышать поблизости. А это канцероген, вызывающий онкологию".

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Чтобы ликвидировать разлив, необходимы специальные суда, у которых есть морские боны - специальные заграждения, предотвращающие распространение загрязнения, говорят экологи.

Из-за наводнения в Германии произошел разлив нефти в районе города Хюккесваген (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия).Наводнение затопило несколько предприятий, что привело к разливу нефти, а также других загрязняющих веществ. Нефть поступила в главную плотину реки Вибах.

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