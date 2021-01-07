Россиянам продают шаурму от "Сталина" и "Хрущева"

В Москве открыли заведение, оформленное в стиле времен Сталина и НКВД.

Его фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.

Посетителям предлагают попробовать "Сталинскую" или "Хрущевскую" шаурму. Можно купить блюдо "от Берии".

В заведении "Stal'in doner" посетителей обслуживают официанты в форме НКВДшников и подают в меню блюда соответствующей тематики.

Автор: Facebook-страница Александра Тверского В заведении можно купить шаурму в стиле НКВД

Автор: Facebook-страница Александра Тверского На кухне работают люди в стилизованной одежде

Автор: Facebook-страница Александра Тверского Такое меню предлагают в заведении

Россия скрывает факт о том, что вакцину от коронавируса "Спутник V" разрабатывали в сотрудничестве с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны. Это научное ведомство занимается созданием биологического оружия.