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четверг, 07 января 2021 18:32

Россиянам продают шаурму от "Сталина" и "Хрущева"

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В Москве открыли заведение, оформленное в стиле времен Сталина и НКВД.

Его фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.

Посетителям предлагают попробовать "Сталинскую" или "Хрущевскую" шаурму. Можно купить блюдо "от Берии".

В заведении "Stal'in doner" посетителей обслуживают официанты в форме НКВДшников и подают в меню блюда соответствующей тематики.

Автор: Facebook-страница Александра Тверского
  В заведении можно купить шаурму в стиле НКВД
В заведении можно купить шаурму в стиле НКВД
Автор: Facebook-страница Александра Тверского
  На кухне работают люди в стилизованной одежде
На кухне работают люди в стилизованной одежде
Автор: Facebook-страница Александра Тверского
  Такое меню предлагают в заведении
Такое меню предлагают в заведении

Россия скрывает факт о том, что вакцину от коронавируса "Спутник V" разрабатывали в сотрудничестве с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны. Это научное ведомство занимается созданием биологического оружия.

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