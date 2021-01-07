Россиянам продают шаурму от "Сталина" и "Хрущева"

В Москве открыли заведение, оформленное в стиле времен Сталина и НКВД.
Его фото опубликовал на своей странице в Facebook журналист и блогер Александр Тверской.
Посетителям предлагают попробовать "Сталинскую" или "Хрущевскую" шаурму. Можно купить блюдо "от Берии".
В заведении "Stal'in doner" посетителей обслуживают официанты в форме НКВДшников и подают в меню блюда соответствующей тематики.
Россия скрывает факт о том, что вакцину от коронавируса "Спутник V" разрабатывали в сотрудничестве с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны. Это научное ведомство занимается созданием биологического оружия.
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