Россиян не пускали в Украину. Границу пытались пересечь более тысячи нелегалов

Большинство отказов зафиксировали в авиационных пунктах пропуска. Фото: pixabay.com

Государственная пограничная служба в первом полугодии 2021 года отказала во въезде более 19,3 тыс. иностранцам.

Это в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года - 11,7 тыс. человек, сообщили пограничники в пресс-службе.

Большинство отказов связаны с карантинными ограничениями. Не пускали иностранцев, прибывающих из стран с широким распространением коронавируса и не имели соответствующих документов для пересечения границы во время пандемии.

Больше всего отказов получили граждане России - 2818 человек. Это в 2,7 раза больше, чем в 2020 году. Также чаще отказывали во въезде гражданам Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

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Большинство отказов зафиксировали в авиационных пунктах пропуска и на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

С 2270 до 4058 человек возросло число потенциальных незаконных мигрантов. Лидерами в этой категории стали россияне - 1236 граждан. 62,1% нелегалов пытались въехать в страну через авиационные пункты пропуска.

В Одесской области пограничники задержали нелегалов. Они пытались незаконно пересечь границу Украины на турецком грузовике, прибывшем на судне в Черноморский порт. Жители Палестины и Туниса хотели таким способом попасть в Германию.

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