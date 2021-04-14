Россия закрывает Керченский пролив

Россия из-за военных учений с 24 апреля закрывает Керченский пролив.
Иностранным судам будет запрещен проход проливом до октября 2021 года. Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
"По полученной информации от службы капитана порта, было отправлено морской предписание, вынесенное Россией о запрете прохождения с 24 апреля судов под иностранным флагом и военных кораблей иностранных государств Керченским проливом в направлении Азовского моря в связи с проведением военных учений РФ", - написал журналист.
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По информации Цаплиенко, дата отмены предписания - октябрь 2021 года.
"Помимо получения полного военного контроля над Азовом, они еще экономически убивают Мариупольский морской порт, который живет за счет транспортировки грузов иностранными судами", - отметил журналист.
Россия направила ракетные и десантные корабли Черноморского флота в Черное море. Там они собираются провести артиллерийские стрельбы в рамках контрольной проверки. Кроме кораблей в учениях примут участие самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны флота.
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